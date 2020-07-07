Iraklı Güvenlik Uzmanı Hişam Haşimi, silahlı saldırı sonucu öldü

Irak İçişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Saad Maan, yaptığı açıklamada, Siyaset ve Güvenlik Uzmanı Hişam el-Haşimi'nin Bağdat’ta kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ayrıca el-Haşimi'nin, 'Hizbullah Tugayları'nın hedefi olduğu' iddia edildi.

Haşimi'nin arkadaşı gazeteci Maan Habib, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Haşimi’yi Hizbullah Tuga yları öldürdü" ifadelerini kullandı.

Habib, Haşimi'nin daha önce kendisini Hızbullah Tugayları'nın tehdit ettiğini söylediğini aktardı.