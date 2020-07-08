Hizbullah lideri Nasrallah: ABD'nin politikaları Hizbullah'ı değil kendi müttefiklerini zayıflatır

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ABD'nin Lübnan'a yönelik "boğma politikalarının" Hizbullahı zayıflatmayacağını aksine daha fazla kişiyi kendilerine sığınmaya sevk edeceğini söyledi.

Nasrallah, destekçilerine hitaben yaptığı televizyon konuşmasında, Lübnan'da gittikçe derinleşen ekonomik kriz ve çözüm yollarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan'ın tüketici bir ülke olduğuna işaret eden Nasrallah, dolayısıyla mevcut krizi fırsata dönüştürerek tarım ve sanayiye yönelmeleri gerektiğini ifade etti.

Hizbullah lideri, ABD yönetimini Lübnan'ın iç işlerine karışmakla suçlayarak, "ABD'nin Lübnanlıları birbirlerine karşı kışkırttığını herkes görüyor. ABD Büyükelçisi'nin, Lübnan'daki mali yetkililerin atamaları veya kurulması muhtemel hükümetin yönüyle ne ilgisi olabilir?" ifadelerini kullandı.

Washington yönetiminin Lübnan'daki ekonomik krizi Hizbullah'ı köşeye sıkıştırmak için kullandığını ancak bundan sonuç alamayacaklarını öne süren Nasrallah, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hizbullah teslim olmayacak, ABD'nin Lübnan'a yönelik boğma politikası, Hizbullah'ı değil kendi müttefiklerini zayıflatır. Bu politikalar, Hizbullah'a yönelik bir darbeye yol açmaz. Kriz derinleştikçe Hizbullah'a sığınan çoğalır, dolayısıyla bu tür oyunlarla zaman kaybetmemelerini tavsiye ederim."