Rusya: Suriye'deki militanlar kimyasal provokasyon hazırlığı yapıyor

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) militanlarının Şam'ı kimyasal silah kullanmakla suçlamak için İdlib bölgesinin birkaç köyünde provokasyon planladığını duyurdu.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Şerbitskiy, HTŞ militanlarının İdlib'de yeni bir kimyasal saldırı provokasyonuna hazırlandığını açıkladı.

Şerbitskiy, bugünkü basın toplantısında "Merkezimizin yerel sakinlerden aldığı bilgiye göre, Heyet Tahrir eş-Şam terör örgütü militanları, hükümet ordusunu kimyasal silah kullanmakla suçlamak amacıyla İdlib bölgesinin Sfuhon, Fatira ve Flayfel köylerinde provokasyon planlıyor" ifadelerini kullandı.

Militanların Sarmada kentindeki bir laboratuvarda henüz bilinmeyen zehirli maddeyle doldurulan en az 15 el yapımı patlayıcı hazırladığı aktarıldı.