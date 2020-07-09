Kadiri Şeyhi'nin cenazesine katılmak isteyen İranlılar IKBY sınırına dayandı: İzinsiz geçişler sebebiyle sınır kapatıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İranlıların pasaportsuz geçme girişimi nedeniyle, Süleymaniye ilindeki sınır kapısını bir günlüğüne kapatma kararı aldı.

Başmak Sınır Kapısı Genel Müdürü Albay Merivan Karadaği yaptığı açıklamada, Kadiri tarikatına mensup İranlıların, tarikat lideri Şeyh Muhammed Kesnezani’nin yarın düzenlenecek cenaze merasimine katılmak için sınır kapısını bastığını hatırlattı.

Dozens of Sufis from Iran dash into Kurdistan Region of Iraq at the Bashmakh border crossing as they kiss the ground, to attend the funeral of sheikh Muhammad Kasnazani of the Qadiri Order of Sufism.

The mystics refused to be tested for COVID-19 infection and chose to hurry away. pic.twitter.com/68O6uSWmkj — KirkukNow (@Kirkuknow_DT) July 9, 2020

​İran vatandaşlarının, pasaport olmadan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadan sınırı geçtiğini ve bunun üzerine arbede çıktığını söyleyen Karadaği, IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani’nin talimatıyla sınır kapısının 24 saat geçişlere kapatıldığını aktardı.

Yerel medyada ise 6 İranlının, yasal olmayan geçişleri engellemek amacıyla havaya açılan ateş sonucu yaralandığı yönünde haberler yer aldı.