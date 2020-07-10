Tahran'da patlama meydana geldi: Bölgede elektrik kesintisi yaşandı

İran'ın resmi ajansı IRIB, başkent Tahran'ın batısındaki Şehri Kuds ve Germdere bölgeleri yakınında bir patlamanın meydana geldiğini duyurdu.

Devlet televizyonunun haberine göre, Kudüs ilçesi ve Elburz eyaletine bağlı Germdere ilçesinde duyulan patlamaya ve nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Duyulan patlama sesinin ardından Kudüs ilçesinde elektriklerin kesildiği belirtildi.

Katar merkezli Al Jazeera kanalı, patlamanın 'Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'ne bağlı bir üste' yaşandığını iddia etti. İranlı bir yetkili, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada patlamanın bölgedeki tünel çalışmalarında kullanılan patlayıcılardan kaynaklandığını söyledi.

Diğer yandan Dubai merkezli Al Arabiya kanalına göre de patlama Germdere'de Devrim Muhafızları'na ait cephaneliklerin yakınında meydana geldi.

خبرگزاری صداوسیما #انفجار در نزدیکی شهرقدس و گرمدره را تایید و از قطعی برق در شهرقدس خبرداد.#انفجار_غرب_تهران — Milad Alavi (@miladalavii) July 9, 2020

​İran'da son haftalarda çok sayıda trafo ve doğal gaz patlaması meydana geldi. Üst üste gelen patlamalar dışarıdan siber saldırı yapıldığı iddialarına yol açtı.

Geçen haftalarda başkent Tahran'ın doğusunda Savunma Bakanlığı'na bağlı bir merkezin yakınlarındaki gaz deposunda ve eş zamanlı olarak Şiraz kentinin ana elektrik direklerinde meydana gelen patlamalar, sosyal medyada ‘ülkeye bir saldırı olduğu’ kaygısına yol açmıştı.

Tahran'daki patlamanın kilit öneme sahip Parçin tesislerine yakın bir noktada gerçekleşmesi de olayda sabotaj ihtimalini güçlendirmişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ı Parçin'de nükleer denemeler yapmakla suçluyor. Bazı Batılı ülkeler de Parçin'in nükleer savaş başlığı geliştirmek için kullanıldığını iddia ediyor.

Tahran'ın Şeriati Caddesi'nde bulunan bir klinikte de 30 Haziran’da bir patlama olmuştu. 19 kişinin yaşamını yitirdiği patlamanı, ameliyat odasında bulunan 3 oksijen tankından kaynaklandığı açıklanmıştı.

Ayrıca geçen hafta İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisi'nin çelik konstrüksiyon inşaatında bir patlama daha yaşanmıştı.