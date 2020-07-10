Hamas: İsrail planlarına karşı güç yetirebilmek, kapsamlı bir direnişle mümkün

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım, Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin hayatını kaybetmesi üzerine yazılı açıklama yaptı.

Kasım, açıklamada, "Halkımız, sömürgecilerin ilhak planlarına karşı durmaktan, gayrimeşru yerleşimcileri Filistin topraklarından söküp atmaya kadar bunun için güç yetirmenin kapsamlı bir direnişle mümkün olduğunu iyi biliyor" ifadesini kullandı.

İsrail askerleri dün, işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde, askerlere molotof kokteyli attığı iddiasıyla Filistinli bir genci öldürmüştü.