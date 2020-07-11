Koronavirüsten ölüm rekorlarına geri dönen İran'da, Ruhani'den 'ekonominin yeniden kapanmasını kaldıramayız' itirafı

İran'da perşembe günü açıklanan 221 can kaybının 24 saatte ölüm sayısı rekoru olarak kayda geçmesi karşısında yeniden insanların eve kapanması ve işyerlerinin açılmaması ihtimali gündeme geldi.

Ancak Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 'İran'ın her ne kadar koronavirüs vakaları artsa da ekonomisini kapatmayı kaldıramayacağını' söyleyerek bu ihtimali reddetti.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının nisandan itibaren aşamalı kaldırılmasıyla ilgili Sağlık Bakanı Said Namaki, 'daha fazlasını kaldıramayacağı için diz çökmüş haldeki ekonomiyi yeniden açtıklarını' söylemişti.

'Dünya yüzünde hiçbir hükümet kaldıramaz'

Bu yaklaşımı 'akıllı karantina' diye niteleyen İran Cumhurbaşkanı, bugün televizyondan canlı yayımlanan Kovid-19 toplantısında, 'ülkenin sağlık protokollerine uyarak ekonomik, toplumsal ve kültürel faaliyetleri sürdürmesi, ekonominin işlemeye devam etmesi gerektiğini' anlattı.

"Hiçbir hükümet ekonomik faaliyetlerini uzun vadeli kapatmayı kaldıramaz" diyen Ruhani, düğün, taziye töreni, parti, şenlik ve benzeri eğlencelerin içinde bulunulan durumda 'kabul edilemez' olduğunu söyleyerek İranlıları bu şekilde biraraya gelmemeleri yönünde uyardı.

Koronavirüs testi pozitif çıkanların bunu 'sır gibi saklamaması' çağrısı da yapan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ı yankılarcasına 'test yapma sayısını artırmalarına koşut vaka sayısının da arttığından' söz etti.

Bakandan toplumsal isyan uyarısı

Trump, 'tarihteki en ağır' diye nitelediği yaptırımlar dayattığı İran'ı her koldan kıskaca almaya çalışıyor.

Geçen hafta İran Sağlık Bakanı Namaki, Ruhani hükümetinin koronavirüsle mücadeleye ayırdığı '1 milyar dolarlık bütçenin sadece yüzde 30'undan bakanlığının faydalanabildiğinden' yakınarak 'toplumsal tepkinin patlayabileceği' uyarısını yapmıştı.