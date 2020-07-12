Rusya: İdlib'de 250 militanın Suriye ordusuna düzenlediği saldırı püskürtüldü

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Şerbitskiy, İdlib'de militanların Suriye ordusunun mevzilerine saldırdığını ve saldırının hükümet güçleri tarafından püskürtüldüğünü açıkladı.

Basın toplantısında konuşan Şerbitskiy, 10 Temmuz'da yaklaşık 250 kişilik iki militan grubunun İdlib'de Suriye ordusu mevzilerine saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırının Suriye ordusu tarafından püskürtüldüğünü anlatan Şerbitskiy, 8 militanın öldürüldüğünü, hükümet güçleri kanadında ise can kaybı olmadığını kaydetti.

Bu arada 5 Mart 2020 tarihli Rus-Türk mutabakatı kapsamında İdlib gerilimi azaltma bölgesinde ateşkes rejiminin uygulanmaya devam ettiğini belirterek, son 24 saat içinde Türkiye'nin kontrolündeki yasadışı grupların ihlalde bulunmadığını bildirdi.

Şerbitskiy, Rus askeri polisinin Halep ve Deyr ez Zor'da devriye faaliyetlerini sürdürdüğünü sözlerine ekledi.