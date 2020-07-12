Suriye ordusu, Hama ve İdlib’de militanların mevzilerini bombaladı

El-Vatan gazetesi, Suriye ordusunun bugünkü saldırılara yanıt olarak Hama ve İdlib bölgelerindeki terörist grupların mevzilerini bombaladığını belirtti.

Gazetenin yerel kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, Suriye ordusuna bağlı ağır topçu birlikleri, altı ayrı bölgedeki teröristlere ait mevzileri yoğun top atışına tuttu.

Daha önce, Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Şerbitskiy, İdlib'de sayıları 250’yi bulan militanların Suriye ordusunun mevzilerine saldırdığını ve saldırının hükümet güçleri tarafından püskürtüldüğünü açıklamıştı.

Şerbitskiy, 8 militanın öldürüldüğünü, hükümet güçleri kanadında ise can kaybı olmadığını belirtmişti