Suriye'de militanlar Hmeymim Hava Üssü'ne İHA'larla saldırmaya çalıştı

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Şerbitskiy, militanların bugün Rusya’nın Hmeymim Hava Üssü’ne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduklarını, Rus hava savunma sistemlerinin İHA’ları tespit edip düşürdüklerini belirtti.

Şerbitskiy "11 Temmuz günü saat 22:30 civarında, Rus hava savunma sistemleri, Hmeymim Hava Üssü’ne kuzey doğu yönünden yaklaşan insansız hava araçlarını tespit etti. Rus hava savunma sistemleri hava üssüne beş kilometre uzaklıktaka teröristlere ait 2 adet İHA’yı imha etti” ifadelerini kullandı.

Olayda yaralanan olmadığını, Rus hava üssünün planlı bir şekilde işlevlerini sürdürdüğünü kaydeden Şerbitskiy, Nusra Cephesi militanlarının İdlib’deki bir yerleşim yerine saldırdıklarını da sözlerine ekledi.

Şerbitskiy, Rus-Türk mutabakatı kapsamında İdlib gerilimi azaltma bölgesinde ateşkes rejiminin uygulanmaya devam ettiğini belirterek, son 24 saat içinde Türkiye'nin kontrolündeki yasadışı grupların ihlalde bulunmadığını bildirdi.