Suriyeli militan: ABD’li eğitmenlerin gözetiminde eğitildik

Tadmor kenti yakınlarında yakalanan bir Devrimci Komandolar Ordusu militanı Abdullah el Mişuat, gazetecilere açıklama yaptı. El Mişuat, ABD’li eğitmenlerin gözetiminde eğitimden geçtiğini söyledi.

El Mişuat, “ABD’li eğitmenler her türlü silahı nasıl kullanabileceğimizi öğretti. Silahların tamamı ABD yapımıydı. ABD’li eğitmenleri görüyordum, eğitimlere geliyorlardı, ancak dersleri Suriyeliler yapıyordu. ABD’li eğitmenler hazırlıkları uzaktan gözlemliyor, teyit ediyor, değerlendirme yapıyordu” ifadelerini kullandı.

El Mişuat, militanların ABD silahları kullanılarak eğitildiğini, ancak örgüt üyelerinin göreve Rus makineli tüfekleriyle gittiğini söyledi.

ABD'nin desteğiyle, Aralık 2016'da Ürdün sınırındaki muhalif Yeni Suriye Ordusu'nun adı değiştirilerek 'Devrimci Komandolar Ordusu’ adında yeni bir grup kurulmuştu.