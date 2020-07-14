Suriye’de yakalanan militanlardan itiraf: Rus mevzileri hakkında bilgi toplamakla görevlendirildik

Suriye’de yakalandıktan sonra Palmira yakınlarındaki Tadmor kentine götürülen Devrimci Komandolar Ordusu’nun (Magavir el Saura) üç militanı, kendilerine Rus mevzileri hakkında bilgi toplama görevi verildiğini itiraf etti.

Devrimci Komandolar Ordusu’ndan üç militan, yakalanarak Tadmor kentine götürüldü.

Gazetecilere konuşan militanlardan Cesim el Ali, “Devrimci Komandolar Ordusu’ndanız. Bizim bulunduğumuz grup sekiz kişiden oluşuyor. Kaçakçılık, personel ve uyuşturucu taşımacılığıyla ilgilenen bir lider ve yedi savaşçı var. Görevlerimizi gerçekleştirmek için motosikletle yola koyulduk ve mayın dolu bir araziye denk geldik” dedi.

Mayınların üzerinden geçen birkaç kişinin hayatını kaybettiğini belirten militan, “Kafamız karıştı, nereye gideceğimizi bilemedik çünkü liderimiz öldü. Bir çıkış yolu arayıp ilerlemeye devam ettik. Sonra da yakalandık, Suriye birlikleri de bizi buraya getirdi” ifadelerini kullandı.

‘Birkaç bin dolar verdiler’

El Tanf yerleşim biriminden gelen grubun görevinin bilgi toplamak olduğunu kaydeden militan, “Rakka vilayetine, El Mansur kentine görev için gönderildik. Rusya, İran ve Suriye mevzilerine dair bilgi toplamamız gerekiyordu” açıklamasını yaptı.

Yakalanan bir diğer militan olan Abdullah el Mişuat’a göre, görev için kendilerine birkaç bin dolar verildi.

El Mişuat, “Tüm paralar liderimiz Yazan’daydı. Mayınla birlikte havaya uçtu, biz de tüm parayı kaybettik” dedi.

Militanlar ayrıca yasadışı faaliyetlerde yer almadan önce bazılarının sıradan, sivil mesleklerle uğraştıklarını da itiraf etti. Söz gelimi yakalanan üçüncü militan Muhammed Taeşmellan, Rukban göçmen kampında fırıncı olduğunu ifade etti.

Taeşmellan, “Rukban’da çalışmak artık mümkün olmayınca Devrimci Komandolar Ordusu’nun fırınına geçmeye karar verdim. Onların fırınında çalıştım, her ay 400 dolar maaş alıyordum. Sonra aramızda anlaşmazlık çıktı ve beni bir mukavemet noktasına göndermeye karar verdiler” dedi.

Üç militan da şu anda Tadmor’da Suriye ordusuna ait bir noktada tutuluyor. Suriyeli askerler, militanları yakaladıktan sonra yanlarında makineli tüfekler, el bombaları, çok sayıda mühimmat, ayrıca para ve uyuşturucu tespit etti.

Suriye istihbaratı, militanların yaptıkları itirafları teyit etmeye ve başka yasadışı eylemlerde bulunup bulunmadıklarını tespit etmeye çalışıyor.