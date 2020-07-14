Mısır'da petrol boru hattında dev yangın

Mısır'ın İsmailiye kentinde Çöl yolunda yer alan bir petrol boru hattında yangın çıktı. Olay yerine en az 18 itfaiye aracı sevk edildi. İsmailiye-Kahire yolunda çıkan yangında çok sayıda aracın yandığı bildirildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.