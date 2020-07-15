Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Demirer saldırıyı anlattı: İhbarda bulunduk ama polis çok geç geldi

Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Ahmet Rıza Demirer, önceki gün Ayasofya kararını protesto etmek için gelen bir grup göstericinin eylemini anlattı. Demirer, “İhbarda bulunduk ama polis çok geç geldi. Polis olsa yanaşamazlardı” dedi.

Kendilerine ‘Kudüs İnisiyatifi’ adını veren bir grup, Ayasofya’nın ibadete açılması kararını protesto etmek için önceki gün Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Ahmet Rıza Demirer, söz konusu saldırıyı şöyle anlattı:

“Böyle bir gösteri yapacaklarını Facebook ’tan ilan etmişler. Aslında böyle gösteriler çok sık olmuyor. Biz de bu ilan üzerine İsrail makamlarıyla muhatap olduk. Tedbir alınması için Dışişleri Bakanlığı’na durumu ilettik. Dışişleri Bakanlığı ‘Gereğini yapıyoruz’ dedi ama polis çok geç geldi. Eylemciler 9 kişiydi. Polis olmadığı için başkonsolosluk duvarının yanına kadar geldiler. Polis olsaydı yanaşamazlardı.

’tan ilan etmişler. Aslında böyle gösteriler çok sık olmuyor. Biz de bu ilan üzerine İsrail makamlarıyla muhatap olduk. Tedbir alınması için Dışişleri Bakanlığı’na durumu ilettik. ‘Gereğini yapıyoruz’ dedi ama polis çok geç geldi. Eylemciler 9 kişiydi. Polis olmadığı için başkonsolosluk duvarının yanına kadar geldiler. Polis olsaydı yanaşamazlardı. Ellerinde büyük kartondan yapılmış bir pankart vardı. Pankartı duvara astılar. Yanlarında bir de Yunanistan bayrağı getirmişler. Bu bayrağı duvarın üzerindeki demir parmaklıklara asmaya çalıştılar. Bizim güvenlikçi arkadaşlarımız Yunanistan bayrağını onlar asamadan ellerinden çekip içeri aldılar. Yanlarında Türk bayrağı da getirmişler. Türk bayrağını da yine demir parmaklıklara asıp, yakmak istediler. Bunun üzerine bizim güvenlikçi arkadaşlar duvarın başkonsolosluk bölümünde Türk bayrağını da ellerinden almak istedi.

getirmişler. Bu bayrağı duvarın üzerindeki demir parmaklıklara asmaya çalıştılar. Bizim güvenlikçi arkadaşlarımız Yunanistan bayrağını onlar asamadan ellerinden çekip içeri aldılar. Yanlarında Türk bayrağı da getirmişler. da yine demir parmaklıklara asıp, yakmak istediler. Bunun üzerine bizim güvenlikçi arkadaşlar duvarın başkonsolosluk bölümünde Türk bayrağını da ellerinden almak istedi. Ama sanırım o esnada bayrak demir parmaklıklara takıldı ve ikiye bölündü. Bayrağın bir bölümü Türk güvenlik görevlilerinde, diğer bölümü de eylemcilerin elinde kaldı. Bayrağın ellerinde kalan bölümünü yaktılar. Bizim bildirimimize rağmen yaklaşık yarım saatlik gecikmeyle gelen polis, bayrağı yakan kişiyi aldı. Bence polisle eylemciler arasında danışıklı dövüş vardı.

Bizim bildirimimize rağmen yaklaşık yarım saatlik gecikmeyle gelen polis, bayrağı yakan kişiyi aldı. Bence polisle eylemciler arasında danışıklı dövüş vardı. Polis biz durumu bildirir bildirmez gelseydi böyle bir eylem olmazdı. Başkonsolosluğun dışı İsrail toprağı olduğu için bizim arkadaşlarımızın müdahale yetkisi yok. Binamızda ve bizlerde fiziki bir zarar yok. Bize ‘Soruşturma dosyası açacağız’ deyip, bir dosya numarası verdiler. Hepsi bu. Elbette olayın peşini bırakmayacağız.”

Türkiye: Cezalandırılmalarını bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklama ile Kudüs Başkonsolosluğu önünde Türk bayrağı yakılmasını kınadı. Açıklamada, “Kudüs Başkonsolosluğumuzun önünde 13 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenen bir gösteri sırasında Bayrağımızın yakılmasını şiddetle kınıyoruz. Şanlı Bayrağımıza kimse saygısızlık edemez, el uzatamaz. Bu menfur eylemin faillerinin en kısa zamanda yargı önüne çıkarılarak hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını bekliyoruz” denildi.