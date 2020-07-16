Kudüs ve Tel Aviv’de Netanyahu karşıtı protesto gösterileri düzenlendi

Kudüs ve Tel Aviv’de binlerce kişi sokağa çıkarak İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yu protesto etti. Göstericiler, hükümetin koronavirüs salgınıyla mücadelede aldığı önlemler ve Netanyahu’ya karşı yürütülen yargı sürecinin dondurulmasından hoşnutsuzluğunu dile getirdi.

Batı Kudüs’teki Başbakanlık konutu önünde toplanan kalabalık Başbakan Benyamin Netanyahu aleyhine sloganlar attı. Göstericiler, "Yolsuzluk yüzünden hastayız" sloganı attı.

İsrailliler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeledeki sıkı önlemlerin yanı sıra, Netanyahu’ya karşı yürütülen yolsuzluk davasına salgın bahane gösterilerek ara verilmesini eleştiriyor. İlkbaharda başlaması gereken mahkeme, salgın yüzünden birkaç kez ertelendi.

Dünkü gösterilerde, protestocular ve polis arasında arbede çıktı. Bazı göstericiler polise yumurta attı, dükkanlara saldırdı ve polis kordonunu delmeye çalıştı. Göstericiler tramvay yolunu kapattı. Polis, protestocuları dağıtmak için tazyikli su kullandı. Atlı polis de devreye girdi.

İsrail polisi, 50 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Times of Israel’in aktardığına göre, aynı gün başkent Tel Aviv’in Rothschild Bulvarı’nda da yüzlerce protestocu toplandı.