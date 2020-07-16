Arap Birliği: Türkiye'nin Arapların ulusal güvenliğine yönelik eylemleri kabul edilemez

Ebu Gayt, önemli bir Arap ülkesi ve Arap Birliğin aktif bir üyesi olan Libya’nın nüfuz alanlarına bölünmesine izin verilmeyeceğini belirtti.

MENA haber ajansına konuşan Ebu Gayt, “Arap Birliği, Türkiye’nin Arap devletlerinin ulusal güvenliğine yönelik eylemlerini kabul etmiyor. Birlik, en başından itibaren Libya krizine tüm yabancı müdahalelerin reddedilmesi ve kınanması konusunda açık ve tutarlı bir duruş sergiledi” dedi.

Libya’nın önemli bir Arap ülkesi ve Arap Birliğin aktif bir üyesi olduğuna vurgu yapan Ebu Gayt, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birlik, Libya'nın yabancı askeri müdahaleler, yabancı programlar veya bölgesel hedeflerin uygulanması için bir arenaya dönüştüğü gerçeğini kabul etmeyecek. Libya'da, çatışmanın giderek daha fazla uluslararasılaşması, müdahaleye açık hale gelmesi, silah ambargosunun sistematik ihlalinin yanı sıra, paralı askerler ve yabancı militanların askeri operasyonlara katılımı nedeniyle son derece tehlikeli bir durum ortaya çıkıyor.”

Ebu Gayt, Libya’nın nüfuz alanlarına bölünmesine izin verilemeyeceğini belirterek, şunları dile getirdi:

“Arap Birliği, Libya'daki durumun Mısır, Cezayir ve Tunus gibi en yakın komşularının güvenliği ve istikrarı için bir tehdit haline gelmesini kabul edemez. Birliğin tüm bunlara karşı tutumu, müdahalenin açık bir şekilde reddedilmesi, tüm yabancı güçlerin Libya'dan çekilmesi ve çatışmaların durdurulması talebidir."