Ruhani’den Putin’e: İran, Rusya ve Ankara’nın Suriye konusundaki işbirliği sürmeli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Suriye, nükleer anlaşma, Tahran’a karşı silah ambargosunun kaldırılması ve koronavirüs salgınını konuştu. Ruhani, Tahran, Moskova ve Ankara arasında Suriye konusunda Astana formatındaki işbirliğinin sürmesi gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ruhani, Putin’le yaptığı telefon görüşmesinde İran, Rusya ve Ankara arasında Suriye’de istikrara yönelik Astana formatındaki işbirliğinin sürmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmede ele alınan bir diğer konu da İran nükleer programı oldu. Ruhani, anlaşmanın korunması ve yerine getirilmesini; tek taraflı yaklaşımlara, ABD’nin İran’a yönelik silah ambargosunun kaldırılmasını engelleme girişimlerine karşı koyulması gerektiğini ifade etti.

Taraflar ayrıca salgınla mücadele işbirliğinin önemini kaydetti.