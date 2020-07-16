Sisi: Mısır ordusu Libya'ya girerse askeri durumu hızlı bir şekilde değiştirir

Önceki gün Libya'nın doğusundaki Tobruk Temsilciler Meclisi, ulusal güvenliğine tehdit görmesi halinde Mısır ordusuna Libya'ya askeri müdahalede bulunma çağrısı yapmıştı. Bu çağrıdan iki gün sonra Sisi, Kahire'de Libyalı kabilelerin şeyhleri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Sisi, "Eğer Mısır Libya'ya müdahale ederse, ülkedeki askeri durumu hızlı ve kararlı bir şekilde değiştiririz. Mısır ordusu, bölgenin ve Afrika'nın en güçlü ordularından biri" diye konuştu.

Libya Ulusal Hükümeti güçlerinin Sirte ve Cufra hattını geçmesi halinde Mısır'ın seyirci kalmayacağı mesajını veren Sisi, "Libya'nın doğusunda istikrarsızlık oluşmasına izin vermeyeceğiz. Libya'ya sizin talebiniz üzerine gireceğiniz ve sizin emrinizle çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Libya'nın doğusunda bulunan ve Libya Ulusal Ordusu komutanı Halife Hafter'in müttefiki Akile Salih'in başkanlık ettiği Temsilciler Meclisi, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'nin geçen haftalarda Libya'ya askeri müdahale ifadelerinin memnuniyetle karşılandığını duyurmuştu.

Açıklamada, "İki ülkeyi hedef alan ulusal güvenlik tehditleri halinde Mısır Silahlı Kuvvetleri Libya’ya müdahale etmeli" ifadelerine yer verilmişti.