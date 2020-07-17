SANA: Suriye hava savunma sistemleri Hama’da İHA saldırısını püskürttü

SANA’nın haberine göre, hava savunma sistemleriyle Selamiye’de insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırılar püskürtüldü.

İnsansız hava araçlarının nereden geldiği veya kime ait olduğu bilinmiyor.

İdlib’deki militanlar geçen hafta insansız hava araçlarıyla Hmeymim hava üssüne saldırmıştı. Rus hava savunma sistemleri hava araçlarını imha etmişti. Saldırıda can ve mal kaybı yaşanmamıştı.