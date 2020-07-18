Suriye'de 19 koronavirüs vakası tespit edildi, 4 hasta tedavi edildi

Suriye Sağlık Bakanlığı, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin son verileri paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 19 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 496'ya çıktığı kaydedildi.

El İhbariye kanalının aktardığına göre açıklamada, 3 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının da 25'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamaya göre ayrıca son bir günde 4 Kovid-19 hastası tedavi edildi, iyileşen toplam hasta sayısı 144'e yükseldi.