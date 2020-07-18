İran'da kadın hastalıkları ve doğum hastanesinde yangın çıktı

İran devlet televizyonunun haberine göre, akşam saatlerinde Kum'un Perdisan bölgesindeki kadın hastalıkları ve doğum hastanesinde elektrik kontağından yangın çıktı.

Kontrol altına alınan yangında can kaybı olmadı.

İran'da son haftalarda meydana gelen gaz ve trafo patlamaları ile orman ve park yangınları, ülkeye yönelik dış kaynaklı saldırılar olduğu iddialarına yol açtı.

En son İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi'nde önceki hafta meydana gelen patlama ve yangının nedenine ilişkin İranlı yetkililerin şu ana kadar açıklama yapmaması, olayda İsrail parmağının olduğu iddialarını gündeme getirmişti.