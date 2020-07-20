Rus ve Türk askerlerden Haseke'de ortak devriye

Basın toplantısında konuşan Aleksandr Kazakov, "Yeni bir Rus-Türk ortak devriyesi gerçekleştirildi. Beş yerleşim yerinde denetim yapıldı. Devriye güzergahının uzunluğu 55 kilometreydi" dedi.

Devriye sırasında Rus-Türk konvoyuna iki Rus Mi-8 helikopterinin eşlik ettiğini anlatan Kazakov, "Rus ve Türk askerlerin görevi, Moskova ve Ankara arasındaki mutabakata uygun olarak Suriye-Türkiye sınırındaki bölgede YPG militanlarının bulunmadığından emin olmaktı" ifadelerini kullandı.