Mısır Parlamentosu'ndan Libya tezkeresi onay

Mısır devlet televizyonunun haberinde, “Parlamento, stratejik Arap yönündeki ulusal güvenliği silahlı suç gruplarına ve yabancı teröristlere karşı korumak amacıyla Mısır askerlerinin ülke sınırları dışına gönderilmesine oy birliğiyle onay verdi” ifadesine yer verildi.

Haberde, “Parlamento, tarihi oturum sırasında, Mısır Güvenlik Konseyi’nin geçen Pazar günü Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi başkanlığında gerçekleşen toplantısının sonuçlarını ve devlete yönelik batı yönünden gelen tehditleri değerlendirdi” dendi.

Basına kapalı geçen oturuma Mısır Savunma Bakan Yardımcısı Mahmud Şahin de katıldı.

Mısır anayasasına göre, Cumhurbaşkanı ancak parlamentonun onayını aldıktan sonra savaş ilan edebilir veya askerleri ülke sınırları dışına gönderebilir.