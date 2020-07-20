İsrail Başbakanı Netanyahu’yu ölümle tehdit eden kişi yakalandı

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Netanya şehri sakini 23 yaşındaki kişinin sosyal medya üzerinden milletvekilleri ve hükümet üyesi dahil diğer politikacılara da benzer mesajlar gönderdiği ifade edildi.

Zanlının mahkeme önüne çıkarılacağı belirtilen açıklamada dosyanın, suçlama yöneltmeye hazırlanan savcılığa iletildiği aktarıldı.

Netanyahu, geçen haziran ayında, aldığı tehdit mesajları nedeniyle polise başvurmuştu.