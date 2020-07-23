İran'a ait yolcu uçağı Şam semalarında iki savaş uçağı tarafından taciz edildi: Yaralılar var

Tahran-Beyrut seferi yapan İran yolcu uçağının, İsrail savaş uçağının tehlikeli mesafeden geçmesi sonucu acil iniş yapmak zorunda kaldı. Olay sonucu birkaç yolcunun yaralandığı bildirildi.

İran medyası, Mahan Havayolları'na ait yolcu uçağının Suriye hava sahasında 2 İsrail jeti tarafından taciz edildiğini ileri sürdü. İran Dışişleri Bakanlığı, Tahran'a dönmekte olan Mahan havayollarına ait yolcu uçağının başına bir şey gelmesi durumunda ABD'nin sorumlu tutulacağını duyurdu. İran yolcu uçağını taciz eden jetlerin F-15I tipi olduğu belirtiliyor.

Israeli fighter jet flies close to #Iranian #Mahan airlines passenger plane over Damascus, makes it reduce altitude pic.twitter.com/GKc1Wio4l6 — Press TV (@PressTV) July 23, 2020

Uçağın pilotu, Suriye hava sahasında uçağa yaklaşan savaş jetlerinin ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona bağlı olduğunu açıkladı.

Pilot: Two American fighter jets approached Iranian passenger plane over Syrian airspace#BREAKING pic.twitter.com/rHrLp1JDCt — Press TV (@PressTV) July 23, 2020

Suriye devlet ajansı SANA, olayın ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu, Ürdün sınırındaki Tanf bölgesi üzerinde yaşandığı bilgisini paylaştı. İran yolcu uçağının halihazırda Beyrut'a ulaştığı bildiriliyor.