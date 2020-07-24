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    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif

    İran'dan yolcu uçağını taciz eden ABD'ye: Felakete yol açmadan durdurulmalı

    © REUTERS / Evgenia Novozhenina
    Ortadoğu
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    ABD savaş uçaklarının Suriye hava sahasında İran yolcu uçağını taciz etmesi ve düşürme noktasına getirmesi sonrası, Zarif, 'bir felakete yol açmadan Amerikan kanunsuzluğunun durdurulması' için uluslararası toplumu uyardı.

    Twitter'da açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, olayın Suriye hava sahasında yaşandığına dikkati çekerek şöyle dedi:

    'Yasadışılık, kanunsuzluk'

    "ABD, bir başka devletin topraklarını yasadışı şekilde işgal ediyor ve sonra işgalci kuvvetlerini koruma bahanesiyle tarifeli sivil bir uçağı taciz ederek masum sivil yolcuların güvenliğini tehlikeye atıyor." 

    ABD yönetiminin 'kanunsuzluk üzerine kanunsuzluk' işlediğini söyleyen Zarif, uluslararası topluma "Bu kanunsuzlar bir felakete yol açmadan önce durdurulmalıdır" çağrısı yaptı.

    İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi de ABD'nin taciziyle ilgili "İran hiçbir düşmanca hareketi cevapsız bırakmaz. Zamanı geldiğinde bu mantıksızca harekete gereken uygun cevap kesinlikle verilecektir" açıklamasını yaptı. 

    ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nı (CENTCOM) kınayan Musavi, 'uluslarası havacılık hukukunun ihlal edildiğini ve bölgedeki barış ile güvenliği bozma yönünde hareket edildiğini' dile getirdi.

    'Kimden izin aldın?'

    CENTCOM'un "ABD F-15'i , Mahan Air'e ait bir yolcu uçağına, güvenli bir uzaklık olan 1000 metre ileriden standart bir görsel inceleme yapmıştır" yönündeki açıklamasını 'gülünç' diye niteleyen İranlı sözcü şunları söyledi: 

    "ABD'nin Suriye'deki askeri varlığı ve savaş uçaklarının görev icra etmesi yasadışıdır. Bundan önemlisi, kimse, ABD'ye yolcu uçağını savaş uçaklarıyla inceleme izni vermemiştir. Böyle bir eylem kanunlara aykırıdır ve tehlikelidir. Bu masum insanların canıyla oynamaktır. İddiaların aksine güvenli mesafeye uyulmamıştır."

    ABD başkanlık seçimlerine üç ay kala

    Tacizin ABD Başkanı Donald Trump'ın anketlerde geride gözüktüğü kasımdaki başkanlık seçimleriyle ilgisi olabileceğine de işaret eden Musavi, "Batı Asya'nın güvenliği, ABD seçim kampanyasının oyuncağı haline getirilmemeli" dedi.

    Tahran resmi şikayetini iletti

    Dün gece Tahran-Beyrut seferini yapan Mahan Havayolları'na ait bir yolcu uçağının Suriye üzerindeyken iki ABD savaş uçağı tarafından taciz edildiğini duyuran İran açıklamasında, savaş uçaklarının tehlikeli şekilde yolcu uçağına yaklaşması üzerine pilotun aniden manevra yaptığı ve bu esnada bazı yolcuların yaralandığı belirtilmişti.

    En az 12 yolcunun yaraladığı olayı 'saldırgan terör eylemi' diye niteleyen İran Ulaştırma Bakanı Muhammad İslami Tahran'ın Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne resmi şikayette bulunduğunu duyurdu.

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