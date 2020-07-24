'İsrail helikopterleri Suriye'nin güneyindeki hedefleri vurdu'

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “Suriye’den İsrail’in Golan Tepeleri yönünde mermi atılmasına karşılık olarak birkaç dakika önce İsrail ordusuna ait savaş helikopterleri Suriye’nin güneyinde Suriye ordusuna ait askeri hedefleri vurdu. Suriye ordusunun gözlem noktaları ve üslerde bulunan istihbarat toplama sistemleri dahil birkaç yapıya saldırı düzenlendi” ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu, bu sabah ülke topraklarına açılan ateşten Şam’ı sorumlu tuttuğunu duyurdu.

Bugün sabah saatlerinde İsrail-Suriye sınırında patlamalar meydana gelmiş, İsrail topraklarında bir bina ve otomobile zarar verilmişti. Sivil bina ve otomobilin, “muhtemelen şarapnel” yüzünden zarar gördüğü kaydedilmişti.