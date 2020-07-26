Uluslararası koalisyon, Bağdat'taki Besmaye askeri üssünü Irak güçlerine devretti

Irak Silahlı Kuvvetleri Ortak Operasyon Komutanlığı Sözcüsü Tahsin el-Hafaci, Besmaye askeri üssünün uluslararası koalisyon güçlerinin devrettiği yedinci üs olduğunu söyledi.

El Hafaci, INA ajansına verdiği demeçte, koalisyon güçlerinin birkaç üssün kontrolünü daha devredeceğini belirterek şunları ifade etti:

“Koalisyonun bir parçası olan İspanyol birliklerinin konuşlandırıldığı Besmaye askeri üssünün devri, Irak hükümeti ve koalisyon yönetimi tarafından oluşturulan programa göre gerçekleşti. Bu, koalisyon tarafından devredilen yedinci üs oldu.”

Üste kalan İspanyol askerlerinin Iraklı askerleri eğiteceği bilgisini paylaşan El-Hafaci,, "İspanyol birlikler, görevlerini tamamladıktan sonra Irak’tan ayrılacak” dedi.