Rusya: El Nusra militanları Lazkiye, Halep ve İdlib’deki yerleşimleri hedef aldı

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Şerbitskiy, Suriye'de son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şerbitskiy, El Nusra militanlarının Lazkiye, Halep ve İdlib’deki yerleşim yerlerini hedef aldıklarını ifade etti.

Şerbitskiy, "Son 24 saatte Lazkiye’de Kastal Kallas yerleşimine 1 kez, İdlib’de Ruayha yerleşimine 2 kez, Kuhbaniye yerleşimine 1 kez, Bsakla yerleşimine 1 kez, Maaret-Muhos yerleşimine 1 kez, Dadih yerleşimine 1 kez, Djubas yerleşimine 1 kez, Halep’te Hantunin yerleşimine 1 kez olmak üzere 9 kez ateş açıldığı tespit edildi” diye konuştu.

Rus askeri polis birliklerinin Halep vilayetinde birkaç güzergahta devriye nöbetlerine devam ettiğine dikkat çeken yetkili, Rus hava kuvvetlerinin de havadan devriye yaptıklarını vurguladı.