İsrail-Lübnan sınırında çatışma

Suriye'ye saldırılarında Hizbullah milislerini de hedef alan İsrail'in Lübnan sınırının birçok noktasında çatışmalar çıktığına dair haberler geldi.

İsrail ordu sözcüsü İsrail'in kuzey sınırında karşılıklı ateş açılmasını içeren bir güvenlik olayı meydana geldiğini duyurdu. Ordu bölge halkına evden çıkmama çağrısı yaparken yolları kapattı. Partisi Likud'un toplantısı sırasında haberi alan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "Karmaşık bir olayın ortasındayız" açıklamasını yaptı.

Reuters de Lübnan direniş örgütü Hizbullah'ın Şeba Çiftlikleri bölgesinde İsrail ordusuna karşı operasyon düzenlediği haberini verdi.

Reuters'e konuşan kaynaklara göre, operasyon Suriye'de bir Hizbullah savaşçısının öldüğü İsrail saldırısına misilleme niteliğinde.