Irak'ta günde 12 saati aşan elektrik kesintileri protesto edildi

Irak'ta elektrik kesintileri nedeniyle çeşitli kentlerde protestolar düzenlendi. Vasıt kentinde düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

Vasıt Valisi Muhammed el-Miyahi'nin evi ve ofisi ile Vasıt Kaymakamlığı önünde toplanan göstericiler, söz konusu mekanlara girişleri engelledi.

Basra'da da özellikle kavurucu sıcakların hakim olduğu son günlerde elektrik kesintileri nedeniyle klimaların çalışmaması, halkı sokaklara döktü.

Durumun artık dayanılmaz hale geldiğini ifade eden eylemciler, bölgedeki bazı ana caddeleri trafiğe kapattı.

Zikar kenti de benzer gösterilere sahne oldu.

Başkent Bağdat da dün ülkedeki elektrik krizinin sona ermesi talebiyle düzenlenen gösterilere sahne olmuştu. Başbakan Mustafa el-Kazımi'den krizin çözümü için sorumluluğu üstlenmesi talep edilmişti.

Irak'ta altyapıdaki tahribat nedeniyle özellikle yaz aylarında günde 12 saati aşan elektrik kesintileri yaşanıyor.

Ülkede 2003 sonrası iktidarların hiçbirinin çözemediği bu sorunu mahalle jeneratörleriyle gidermeye çalışan Iraklılar, yönetimden artık bu krize bir çözüm bulmasını istiyor.