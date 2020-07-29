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    Tel Aviv'in Rabin Meydanı'na yerleştirilen 'Son Yemek' enstalasyonuna, Başbakan Netanyahu'ya muhalif İsrailliler yoğun ilgi gösterdi.

    Bibi için 'Son Yemek' enstalasyonu: Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar ye

    © AP Photo / Oded Balilty
    Ortadoğu
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    Leonarda da Vinci'nin İsa peygamberle havarilerini resmettiği Son Yemek tablosundan esinlenen Tel Aviv'deki Netanyahu enstalasyonu, görevdeyken yolsuzluktan yargılanan başbakanın istifası için protesto gösterileri düzenleyenlerin nabzını yakaladı. Netanyahu ve taraftarları ise İsa gibi öldürülmesi çağrısı yaptığı iddiasıyla yapıtı kınadı.

    İsrail'de yolsuzluk skandallarının ayyuka çıkmasının ardından nihayet görevdeyken yargılanan ilk başbakan unvanını almasına rağmen koltuktan kalkmayan Benyamin Netanyahu, bu kez koronavirüsü pandemisinin tetiklediği ekonomik kriz yüzünden protesto edildiği bir yaz geçiriyor.

    Tel Aviv sakinleri haftalardır sokaklara dökülüp istifasını talep ettikleri Benyamin (Bibi) Netanyahu'yu çarşamba sabahı tahtvari sandalyeye oturmuş ve tek başına görkemli yemeklerle donatılmış masaya çöreklenmiş halde karşılarında buldu. 

    Tel Aviv'in Rabin Meydanı'ne yerleştirilen enstalasyon, İsa Peygamber ile havarilerini resmeden meşhur Son Yemek tablosunu ters yüz ederek, açgözlülüğe doyamayan sağcı başbakanı hedonizme gark olup halkın dertlerinden kopmuş vaziyette tasvir ediyor.  

    Enstalasyon, Netanyahu'nun yolsuzluktan yargılanmasına rağmen başbakanlığı bırakmamakta ısrar ederek ve koronavirüsle mücadele gerekçesiyle olağanüstü yetkiler elde etmeye çalışarak İsrail'in demokratik geleneklerini ayaklar altına almakla eleştirildiği dönemde geldi.

    Tümüyle polimer malzemeden yapılan ve İsrail Başbakanı'na gerçek boyutlarında şekil veren enstalasyonun yaratıcısı Itay Zalait, Tel Aviv'deki stüdyosunda AP'ye verdiği demeçte, yapıtın 'İsrail demokrasisinin son yemeğini' simgelediğini belirtti.

    Likud Partili Başbakan ise Facebook hesabından yapıtı kınayan bir açıklama yaptı. Netanyahu, 'kendisine karşı tahrik ve ölüm tehditlerine Tel Aviv'deki rezil haça germe tehdidi de dahil olmak üzere izin verilmeyeceğini' dile getirdi.

    Sadece kuş sütünün eksik olduğu yiyecek ve içeceklerle donatılan 11 metre uzunluğundaki masada Netanyahu'nun aldığı rüşvetlere atıfla para tomarları ve zenginlerden yasalara aykırı şekilde kabul ettiği hediyelere atıfla pahalı içki şişeleri ve purolar da yer alıyor. 

    Etrafındaki 12 sandalyenin boş kaldığı mükellef masada tek başına oturan Netanyahu, devasa boyutta dikdörtgen biçimindeki beyaz bir pastayı eliyle avuçluyor.

    Bu sahneyi "İsrail Başbakanı masanın ortasına oturmuş tüm bu zengin yemeklerini kendi başına gövdeye indiriyor. Artık ana yemeği bitirmiş olmalı ki tatlıya geçmiş, bu da İsrail demokrasisini kurtarmak için bir şeyler yapabileceğimiz zamanın son anlarına geldiğimize atıf yapıyor" diye açıklayan sanatçı Zalait, koronavirüs kısıtlamalarının ekonomiyi vurması nedeniyle işsizliğin hızla arttığı, on binlerce ailenin geçinemediği bir dönemde bunun can yakıcı bir imge olduğunu söyledi. 

    Nitekim verdiği mesaj, Tel Aviv sakinlerinde yankı buldu.

    AP'nin konuştuğu Sharon Toval, "Herkes bunun gerçekten de Bibi'nin son yemeği olmasını umuyor. Et, süt, krem ve tatlılarla dolu bu kadar çok yiyeceğin mide bulandırıcı aşırılığı, yolsuzluk ve tiksintiyi çağrıştırıyor" dedi.

    Bu Zalait'in muhalifliğini siyasilerin gerçek boyutlardaki figürleriyle ilk dışavurumu değil.  

    İki yıl önce dönemim Kültür Bakanı Miri Regev'i uzun beyaz elbise içinde aynaya bakarken tasvir edip sanatçıların devlete sadakat göstermelerini öngöre yasa girşimini protesto etmişti. 

    Daha öncesinde de Netanyahu'nun altın heykeliyle İsrailli çoğunluğun sağcı lidere tapınırcasına bağlılığını alaya almıştı.

    Şu sıra ulaştırma bakanlığının başındaki Regev, Zalait'in son yapıtının 'şiddete tahrik' içerdiğini iddia etti.

    Kadın bakan "Birisi başbakanın geleceğinin Son Yemek tablosundaki gibi olacağını mı ima ediyor? Darağacı ve ilmekle sergilenmesi an meselesi" diye tweetledi.

    Solcu parti Meretz'in milletvekili  Tamar Zandberg, Regev ve benzer telden çalanlara, sanat yapıtını kınamak yerine, Netanyahu yandaşlarının barışçı protestoculara yönelik şiddetini kınamalarının daha uygun olacağı yanıtını verdi. 

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