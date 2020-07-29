İran, ilk kez yerin altından balistik füze fırlattı

İran Devrim Muhafızları, yıllık tatbikatlar kapsamında ilk kez yerin altından balistik füze fırlattı.

İran Devrim Muhafızları Hava Uzay Gücü Komutanı General Emir Ali Hacizade, Basre Körfezi'nde düzenlenen askeri tatbikatta yaptığı açıklamada, dünyada ilk kez yer altından balistik füze fırlattıklarını söyledi.

IRNA'nın haberine göre Hacizade, tatbikatta, füzelerin daha önce belirtilen hedefleri imha ettiklerini söylerken, hedefler arasında ABD uçak gemisi maketinin de bulunduğunu belirtti.

ABD ordusu tarafından yapılan açıklamada füze denemeleri 'sorumsuz' olarak nitelenirken, bölgedeki ABD birliklerinin alarma geçtiği ifade edildi.

Son yıllarda Körfez'de ABD ordusu ve Devrim Muhafızları arasında iki tarafında da birbirini suçladığı küçük çaplı çatışmalar yaşandı.