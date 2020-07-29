Lübnan'da günlük ortalama 6 saat verilen elektrik nedeniyle emekli maaşları ödenemedi

Maliye Bakanlığ'ından yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığa ait elektronik sistemin elektrik kesintileri nedeniyle durduğu, bu nedenle Ağustos ayı emekli maaşlarının transfer edilemediği belirtildi.

Açıklamada, maaşların hazır olmasına rağmen ancak Kurban Bayramı tatilinden sonraki ilk iş gününde yatırılabileceği kaydedildi.

Lübnan'da Saad el-Hariri başbakanlığındaki 30 üyeli Ulusal Birlik Hükümeti, ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı düzenlenen gösteriler üzerine 29 Ekim 2019'da istifa etmişti.

Hariri'nin yeniden Başbakanlık görevine yanaşmaması üzerine Hizbullah örgütü ve siyasi müttefikleri, eski Eğitim Bakanı Hassan Diyab'ın başbakanlığında 20 üyeli yeni hükümetin kurulmasını sağlamıştı.

Diyab, geçen aylarda ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını kaydetmişti.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da her geçen gün değer kaybediyor. Resmi kura göre 1 ABD doları 1515 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada dolar 8 bin Lübnan lirasının üzerinde işlem görüyor.

Ülkedeki 675 bin Lübnan lirası olan asgari ücret, 1992'den beri değişmeyen Merkez Bankası'nın resmi kurunda yaklaşık 450 dolara tekabül ediyor.

Ülkede dolarla işlem gören yakıt maddesi teminindeki sıkıntılar nedeniyle uzun süreli elektrik kesintileri yaşanıyor. Son zamanlarda Beyrut'a günde 6, diğer bölgelere ise 4 saat elektrik verilebiliyor.