İran dini lideri Hamaney: Siyonist İsrail rejimi ile iş birliği yapanları uyarıyoruz

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney bazı İslam ülkelerinin önde gelen isimlerini uyararak, “Siyonist İsrail rejimi ile açık ve gizli iş birliğine giren devlet yöneticilerini, bunun doğuracağı vahim sonuçları nedeniyle uyarıyoruz" dedi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney bu yılki Hac mesajını yayımladı.

Yayımlanan mesajda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Müslümanların Kabe’den uzak kaldıkları belirtilerek, “Bugün müminler Kabe’den uzak kalmanın üzüntüsü ve hasreti içerisindedirler. Gönüller Kabe’den ayrı kalmanın gurbetini yaşarken, ondan uzak kalanlar gözyaşlarıyla lebbeyk demekteler” ifadeleri kullandı.

Hac ibadeti ve Kabe hakkında düşünmenin önemine işaret eden Hamaney, Haccın İslam'ı tehdit edenlere karşı bir güç gösterisi olduğunu belirterek, “Hac, İslam’ın kendi yumuşak ve sert güçlerini sergilemesidir. Bunun adı İbrahimi Hac’dır. Kendisini bu Kabe’nin hizmetçisi olarak görenler ABD’yi hoşnut etmeyi bırakarak Allah’ı hoşnut etmeyi seçerlerse İslam dünyasının birçok büyük sorunu çözülebilir” ifadelerine yer verdi.