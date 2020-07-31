İran düşürülen Ukrayna uçağı için tazminat ödemeyi kabul etti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi, Tahran’ın ocak ayında ordu tarafından füzelerle düşürülen Ukrayna'ya ait yolcu uçağı için tazminat ödemeyi kabul ettiğini belirtti.

Abbas Musavi, Tahran’ın 8 Ocak’ta ordu tarafından füzelerle düşürülen, 176 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna'ya ait Boeing 737 yolcu uçağı için tazminat ödemeyi kabul ettiğini açıkladı.

İran’ın resmi ajansı IRNA’nın sözlerini aktardığı Musavi, “İran uçak için tazminat ödemeyi kabul etti, ancak bu konunun uygulanması zaman alacak, ayrıca teknik ve yasal bakımdan çeşitli açılar mevcut” diye konuştu.

Tahran ve Kiev arasında konuya ilişkin görüşmelerin devam ettiğini, İran’ın olup bitenlerle ilgili sorumluluğu üstlendiğini ifade eden sözcü, ayrıca uçaktaki ‘birçok yolcunun’ İran vatandaşı olduğunu sözlerine ekledi.

Ukrayna ile İranlı heyet arasında tazminat görüşmeleri dün Kiev’de başlamıştı.

Ukrayna’ya ait Boeing 737 yolcu uçağının düşürülmesi

Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı,sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş; uçaktaki İran, Ukrayna, Kanada, İngiltere, Almanya, İsveç ve Afganistan uyruklu 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının 'hassas askeri bir noktanın' üzerinden geçerken, 'insani hata' sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından yayınlanan raporda ise uçağın düşürülmesinin, 'görevi ihmal ve iletişim sorunu kaynaklı' insan hatasından kaynaklandığı duyurulmuştu.

Raporda, "Savunma sisteminin yerinin değiştirilmesi sonrası sistemde 'kuzey yönü' tanımlamasının yapılmasının ihmal edilmesi nedeniyle yolcu uçağı, düşman uçağı olarak algılanmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, uçağın düşürülmesinden birkaç saat önce ABD'nin Irak'taki üslerine füze saldırısı düzenlemişti.