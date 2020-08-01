Suriyeli yetkili: Ayasofya Kilisesi’nin inşası fikrinin siyasi boyutu yok

Türkiye’de müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya’nın bir kopyasının, kilise olarak Suriye’de inşa edileceği haberi son günlerde medyanın gündemine oturdu. Habere göre, kilisenin, Hama kentinde Ortodoks toplumunun yoğunlukta yaşadığı Sukaylebiye ilçesinde yapılması planlanıyor.

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Sukaylebiye Ulusal Savunma Komitesi Başkanı Nabeel Abdallah, kilisenin inşası fikrinin her şeyden önce Suriyeli Ortodoks toplumu için sembolik bir anlam taşıdığını kaydederek özel yatırım projesi olduğundan dolayı hiç siyasi boyutunun olmadığına vurgu yaptı.

Abdallah, "Bu tamamen özel bir proje, finansmanı da özel yatırımlarla yapılacak. Kilisenin inşa edileceği bölge arazisi Suriyeli Hristiyan bir aileye ait. Bu, gayet küçük bir kilise olacak, geniş kapsamlı inşaat çalışmaları söz konusu değil. Bence medyanın bu konuya ilgisi fazla abartıldı, bu kadar tartışma yaratacak bir şey yok aslında" ifadelerini kullandı.

Yetkilinin sözlerine göre, kilise hem Hama bölgesinde, hem de ülke genelindezarar görmüş tüm kiliselerin anısına inşa edilecek.

Kilisenin yanında vatan uğruna şehit düşen Suriyeli Hristiyanlar ve tüm ülkenin savunucularının anısını yaşatmak için bir anıtın da dikileceği umudunu dile getiren Abdallah, kilisenin inşa fikrinin Antakya Ortodoks Kilisesi Patriği X. John’dan onay aldığını sözlerine ekledi.

Abdallah, bir sürü Türk medyasında yer alan kilisenin inşaat projesinde ‘Rusya’nın parmağı' olabileceği iddiaları konusunda yorum yaparak, "Hayır, Rusya’nın bu projeyle hiçbir alakası yok, onu tamamen kendi imkanlarımızla gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Rusya’daki bazı özel yatırımcılardan finansal destek önerisi gelmiştir, ancak bu, Moskova’nın resmi yardımı olarak değerlendirilemez" şeklinde konuştu.