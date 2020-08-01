İran: ABD'de örgütlenen grubun liderini tutukladık

İran, ABD'de örgütlenen ve ülkede bombalı eylemler düzenlemekle suçlanan bir grubun liderini ele geçirdiğini duyurdu.

İran İstihbarat Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İran'da silahlı eylemler ve sabotaj operasyonlarını ABD'den yönlendiren terör örgütü Tonder'in lideri Cemşid Şarmehd, İstihbarat Bakanlığı tarafından ele geçirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

'Tonder' ve 'İran Krallığı Meclisi' adıyla bilinen ABD merkezli monarşi yanlısı örgüt, 12 Nisan 2018'de Şiraz kentinde 14 kişinin ölümüne ve 215 kişinin de yaralanmasına yol açan saldırı ile ülke genelinde bazı silahlı eylemler ve sabotajlar düzenlemekle suçlanıyor.

Örgütün lideri olduğu belirtilen Cemşid Şarmehd'in ABD'nin Kaliforniya eyaletinde İran aleyhine medya faaliyetleri yürüttüğü biliniyor.

İran istihbaratının, Şiraz'daki saldırının yönlendiricisi olduğu söylenen Şarmehd'i 2009'da Los Angeles'ta adam öldürme teşebbüsünde bulunduğuna ilişkin haberler ABD medyasında yer almıştı.