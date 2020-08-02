Suriye Dışişleri: YPG ile ABD'li şirket arasında imzalanan petrol anlaşmasını kınıyoruz

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya demeç veren Suriye Dışişleri'nden bir yetkili, "Suriye, ABD'nin desteğiyle ve gözetiminde Suriye petrolünü çalmak için DSG ile ABD'li bir petrol şirketi arasında imzalanan anlaşmayı kararlılıkla kınıyor. Suriye yönetimi, bu anlaşmanın geçersiz olduğunu ve yasal hükmü bulunmadığını düşünüyor" dedi.

Yetkili, 'çalan hırsızlar ile satan hırsızlar arasında imzalandığını' belirttiği anlaşmanın Suriye'nin egemenliği için tehdit oluşturduğunu ve ABD'nin Suriye halkının zenginliklerini çalmaya yönelik düşmanca eğilimlerinin devam edeceğini gösterdiğini vurguladı.

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimlerinden olan ve Başkan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Senatör Lindsey Graham'ın, DSG Genel Komutanı Mazlum Kobani'yle görüştüğü belirtilmişti. CBS muhabiri Christina Ruffini, Graham'ın anlaşmayı doğruladığını dile getirmişti.

DSG'nin anlaşma imzaladığı şirketin Delta Crescent Energy LLC olduğu kaydedilen haberde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Senato Dış İlişkiler Komisyonu oturumunda Graham'a anlaşmanın 'bir sakıncası olmadığını söylediği' belirtilmişti.

.@LindseyGrahamSC says he spoke to SDf leader Mazloum yesterday and they’ve signed an agreement with an american oil company to develop the fields in that area. — Christina Ruffini (@EenaRuffini) July 30, 2020

​Türkiye, YPG'yi PKK’nın Suriye’deki uzantısı olarak görüyor ve bu yapıyla ilişkili DSG gibi örgütlerin de ‘terör örgütü’ olarak kabul edilmesini istiyor. Ancak başta ABD olmak üzere Batılı güçler, Ankara’nın bu tezini kabul etmiyor. Ankara, ayrıca YPG'ye silah verilmesine de sert bir şekilde karşı çıkıyor