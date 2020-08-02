Irak’ta Şii lider Amiri’den erken seçime destek

Amiri tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Erken seçim yapılması kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Bunun, 2021 yılı Nisan ayının ilk haftasında gerçekleşmesinin daha iyi olacağını düşünüyoruz” dedi.

Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr’ın ise konuya ilişkin henüz açıklama yapmaması dikkatleri çekiyor.

Irak Başbakanı Kazımi, gelecek yıl 6 Haziran'da erken seçim yapılacağını duyurmuştu. Yüksek Seçim Komiserliği de seçimin söz konusu tarihte yapılmasına hazır olduklarını bildirmişti.