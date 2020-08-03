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    Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi cezaevine bayram ziyaretinde mahkumlarla görüşürken

    Irak erken seçimlere hazırlanıyor: Neden?

    © REUTERS / Iraqi Prime Minister Media Offic
    Ortadoğu
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    Sputnik’in görüştüğü Iraklı uzmanlar, Başbakan Mustafa el-Kazımi’nin erken seçim ilan etmesinin nedenini ve bu bağlamda dış baskının beklenip beklenmediğini değerlendirdi.

    Siyasi krizin durulmadığı Irak'ın sokaklarındaki protestocuların anahtar taleplerinden birini yerine getiren Başbakan Mustafa el-Kazımi, 6 Haziran 2021’de erken seçim yapılacağını duyurdu.

    Bağdat Üniversitesi siyaset bilimcilerinden Prof. Kays el-Nuri, erken seçimin ilan edilmesinin başlıca nedeninin kitlesel protestolar olduğunu belirtti.

    Protestoları “El-Kazımi hükümeti için başlıca sorun" diye niteleyen el-Nuri, Irak'ta hükümetin akıbetinin sokaktaki öfke dalgasıyla bağlantılı olduğunu ve kesinlikle bu öfkeyi kontrol etme kabiliyetinin bulunmadığını söyledi.

    Sokaktaki duygu seliyle doğrudan bağlantılı

    Siyaset bilimci, "Hükümet Iraklılara çok şey vaat etti ve şimdi halk vaatlerin yerine getirilmesini talep ediyor. Hükümetin, özellikle Başbakan Kazımi'nin akıbeti  sokakların duygularına bağlı. Seçim ilan edilmesi bunun sonucu" dedi.

    Seçimin ordunun iç politikadaki önemli rolüne son vererek sahneye tamamen yeni politikacılar çıkarması gerektiğini dile getiren uzman, “Ancak adil ve şeffaf seçimlerin yapılması için sağlıklı iç politik duruma ihtiyaç var. Bu, seçmenlere iç ve dış baskıya bakmayarak tercih yapma fırsatını sağlar” değerlendirmesini yaptı.

    Dış baskı kaçınılmaz

    Siyaset uzmanı Ahmad el-Abyad, seçimlere mutlaka dış baskının eşlik edeceğini söyleyerek şu yorumda bulundu:

    “Elbette, İran ve Suudi Arabistan’ın seçimleri etkilemeye çalışacağını anlamak gerekir. Bunu öncelikle İran yapacak, zira bugün Irak’taki durumun neredeyse tamamını etkileyebiliyor. Irak’taki her iktidar partisi veya koalisyon mutlaka Tahran'la iyi ilişkilere sahip olmalı."

    Sonuç tatmin etmezse vatandaş yeniden seçim ister

    Birleşmiş Milletler gözlemcilerinin genelde seçimler üzerindeki dış etkiye gözlerini kapadığını ve komisyon değişmezse bu sefer de kapatacaklarını dile getiren el-Abyad, diğer yandan sokakların adil ve dürüst seçim hakkını savunma yeteneğine sahip olduğunu belirterek şöyle devam etti:

    "Halkın son bir yıldaki protestolarda haklarını savunma yeteneğini kaybettiğine inanmak naiflik olur. Eğer sonucu vatandaşları tatmin etmezse yeni seçim talep edeceklerdir ve bu sefer hiçbir dış baskı bunu durduramaz. Iraklıların 5 veya 10 yıl öncesine kıyasla kendinden daha emin ve daha güçlü hale geldiğini anlamanın zamanı geldi. Eğer adil ve özgür seçimler talep ediyorlarsa istediklerini alırlar."

    Bu seçimler sonrasında Irak’ın değişeceği kesin

    Siyaset bilimci Abdül Amir el-Majr, yeni seçimlerin sokaklarla hükümeti uzlaştırma fırsatı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

    “Adil seçimler yapmanın çok zor olacağını anlamak gerekir. Ama bu seçimler sonrasında Irak’ın değişeceği kesin! Eğer vatandaşlar seçimlerin sonucunu kabul eder, protestoları başlatmazsa aralıksız protestoların ve iktidardaki çevreler ile sokak arasındaki güvensizliğin tamamen geçmişte kalma şansı büyük. Bu, krizlerin üstesinden gelmek ve iç politikada istikrar sağlamak için çok önemli."

    Sorun, meclisteki konsensüs eksikliği

    Nasırcı Parti Sekreteri Abdül Sattar el-Cumayli, erken seçimlerin ilan edilmesinin nedeni olarak sokakların talebinden ziyade mevcut meclisteki fikir birliği eksikliğine işaret etti, meclis çalışmalarının konsensüs eksikliğinden etkisiz kaldığını belirtti.

    Iraklı politikacı, şunları söyledi:

    “Erken seçim, meclisteki siyasi bloklar arasındaki çatışmaların doğrudan sonucu. Uzun zamandır güvenlik alanındaki krizlerin, ülkedeki politik, ekonomik ve tıbbi sorunların yol açtığı çıkmazı gözlemliyoruz. Konsensüs eksikliği bu sorunları etkili bir şekilde çözmeye izin vermiyor. Böyle bir hükümete ve böyle bir parlamentoya güven olmadığı için Başbakan yeni seçim ilan etmek zorunda kaldı."

    Irak sokaklarının isteklerine ve taleplerine göründüğü kadar umursanmadığı görüşünü dile getire El-Cumayli, şu yorumu yaptı.

    “Hükümet ve meclisin gösterilere ve protestolara büyük önem verdiğini düşünmüyorum, daha ziyade böyle görünmesini istiyorlar, böylelikle karar verme sürecini geciktiriyor ve sokakların sesini manipüle ediyorlar. Gösteriler geçmişteki kadar amansızca bastırılıyor, bu da gerçekte kimsenin onları dinleme niyetinde olmadığını gösteriyor."

    Etiketler:
    Suudi Arabistan, İran, protestolar, Protestocu, Protesto, Erken seçim, Irak, Mustafa el Kazimi
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