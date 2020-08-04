IKBY, Türkiye ile olan sınır kapısını 1 haftalığına kapatma kararı aldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İçişleri Bakanlığı bölgede artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı alınan yeni önlemleri açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Habur-İbrahim Halil gümrük kapılarının bir hafta boyunca yolcu geçişlerine kapatılacağı belirtildi.

Özel durumlar için bakanlık izninin alınması gerektiğine işaret edilen açıklamada, ticari geçişlerin ise devam edeceği kaydedildi.

Ayrıca IKBY ile Irak'ın diğer vilayetleri arasında bir hafta seyahat yasağının uygulanacağı belirtilen açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar bölgedeki düğün, taziye ve anmalara izin verilmeyeceği ifade edildi.

Açıklamada bölgedeki tüm turistik mekanlar, parklar, kamuoyuna açık yerler, yüzme havuzları, bar ve kuaför salonlarının kapalı olacağı vurgulandı.