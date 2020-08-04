Oğul Netanyahu İsrail'i karıştırdı: Eylemlerdeki bu uzaylılar babamı güldürüyor

Hem salgınla mücadele yöntemi ve yaşanan ekonomik kriz hem de hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle binlerce İsraillinin istifasını istediği Başbakan Benyamin Netanyahu’yu savunmak oğlu Yair'e düştü. Protestoculara 'uzaylı' diyen ve onlara güldüklerini belirten oğul Netanyahu, sözleri büyük tepki çekince geri adım atmak zorunda kaldı.

Yair Netanyahu, hakkında yolsuzluk soruşturması yürütülen ve koronavirüs salgını sırasında bile binlerce İsraillinin istifa çağrısı yapmak için sokaklara dökülmesine neden olan babası Benyamin Netanyahu’yu savunmak isterken yine kriz yarattı. Protestoculara ‘uzaylı’ yakıştırmasını yapan Yair Netanyahu, babasının da durumu güldüğünü belirtti.

Yerel radyo istasyonlarından Galey Israel’e konuk olan oğul Netanyahu, eylem görüntülerini izleyip izlemedikleri hakkındaki bir soru üzerine, “(Babamın) Seçilen parçaları görmesine izin verdim, ağza alınmayacak şeyleri ona göstermemeye çalışıyorum, çünkü bu çok nahoş olurdu, ama o bunları eğlenceli buluyor, hatta ona biraz güç bile veriyor” dedi.

Yair Netanyahu, “Babam güçlü bir adam, bu (protestolar) onu güldürüyor. Hepimizin gördüğü şeyi görüyor: Eylemlerdeki bu uzaylıları. Bu onu güldürüyor, bir eğlence gibi” diye konuştu.

Kitlesel protesto gösterilerinin ardından 1983 yılında görevinden istifa eden eski Başbakan Menachem Begin’i hatırlatan oğul Netanyahu, babasının ona hiç benzemediğini de söyledi. Begin, hem baba hem de oğul Netanyahu’nun üyesi olduğu Likud Partisi’nin kurucusu olarak biliniyor.

Eylemciler tepkili: Netanyahu ve ailesi için bizler insan bile değiliz

Oğul Netanyahu’nun sözleri protestoları organize eden grupların büyük tepkisini çekti. Bir açıklama yayımlayan gruplar, “Netanyahu ve ailesi için bizler insan bile değiliz, uzaylıyız. O bir başbakan değil, o, halkının kötü durumunu bir eğlence aracı olarak gören bir suçlu” dedi.

Bunun üzerine durumu yumuşatmak adına Twitter hesabından bir açıklama yapan Yair Netanyahu, kimseyi insanlıktan çıkarma niyetinde olmadığını savundu. Netanyahu, “Uzaylı derken, UFO ya da uzaylı kılığında eylemlere katılanları kast ettim. Başlarının üstüne spagetti tenceresi koyan ya da Örümcek Adam gibi giyinenleri, müstehcen kostümler giyip ağza alınmayacak pankartları taşıyanları ima ettim. Onlardan çok fazla vardı ve bu eğlenceliydi” ifadelerini kullandı.

© REUTERS / AMMAR AWAD Yair Netanyahu, sözleri büyük tepki çekince, eyleme katılan ve kostüm giymiş olan protestocuları kast ettiğini söyleyerek durumu yumuşatmaya çalıştı. Benyamin Netanyahu'nun istifası talebiyle sokaklara dökülen eylemciler, yaratıcı kostümleriyle gösterilere renk katmıştı.

İlk çıkışı değil

Yair Netanyahu, en son koronavirüs salgını sırasında Meretz Partisi'nin babasına karşı düzenlediği gösteriye verdiği tepkiyle gündeme gelmişti.

Twitter’da, "Umarım bu protesto nedeniyle ölecek yaşlı insanlar sadece sizin taraftan olur” diye bir paylaşım yapan oğul Netanyahu, gelen tepkiler üzerine skandal tweetini silmişti.