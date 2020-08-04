Arap aşiretleri Deyr ez Zor’da DSG’nin karargahlarına saldırıyor

Sputnik muhabirinin sahadan aktardığına göre Suriye’nin Deyr ez Zor kentinde Arap aşiretlerinden birkaç yüz kişi, Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) karargâhlarına saldırarak orada bulunan örgüt mensuplarını esir aldı.

Saldırıların, son zamanlarda aşiret reislerinin ve şeyhlerin DSG’den silahlı kişiler tarafından öldürüldüğünün iddia edilmesi üzerine gerçekleştiği ifade ediliyor.

Haseke’deki Sputnik muhabiri, Arap aşiretlerinin yüzlerce temsilcisinin sabah saatlerinde Deyr ez Zor’un doğu kesiminde DSG’ye karşı gösteriler düzenlediğini, ardından DSG’nin karargâhını bastıklarını aktardı.

Deyr ez Zor’un doğusundaki El Havaidj, Diban ve El Şuhayl kentlerinde gösteriye çıkan Araplar, aşiret reislerinin öldürülmesinden sorumlu olan herkesin kendilerine teslim edilmesini talep etti, ardından göstericilere silahlı kişilerin de katılmasıyla El Havaidj ve Diban kentlerinde DSG’nin karargâhlarını bastı. Baskınlar sırasında ateşli silahlar kullanıldı.

Bu arada ‘halkın öfkesi’ diye adlandırılan gösterileri hâlâ sona ermiş değil, Deyr ez Zor ve civarlarında protestocuların sayısı giderek artmaya devam ediyor.