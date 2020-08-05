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    Lübnan'da büyük bir patlama sonucu yıkıma uğrayan Akdeniz'in en büyük limanlarından Beyrut Limanı (BL) ülke ekonomisinin can damarı sayılıyordu.

    Beyrut sakinleri, patlamadan sonra kentte yaşananları anlattı

    © REUTERS / Issam Abdallah
    Ortadoğu
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    https://tr.sputniknews.com/ortadogu/202008051042594372-beyrut-sakinleri-patlamadan-sonra-kentte-yasananlari-anlatti/

    Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta dün yaşanan patlamanın ardından ölülerin sayısı giderek artarken, binlerce yaralı olduğu belirtiliyor. Beyrut’ta iki rehber olan Oksana Nahed ve Yekaterina Alaeddin Sputnik’e yaşananları anlattı.

    Kızılhaç verilerine göre, Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 100’ü aştı, 4 binden fazla kişi de yaralandı. Lübnanlı yetkililer çok sayıda kişiden haber alınamadığı için hayatını kaybedenlerin sayısının artmasını bekliyor. Enkaz altındaki kişileri kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

    Kentteki durumla ilgili Sputnik’e açıklamalarda bulunan rehber Oksana Nahed, “Kent merkezi korkunç durumda. Sokaklar çöktü, her yer yıkıntı halinde. Yerleşim bölgeleri çembere alındı. Elbette kent içinde yer değiştirmek konusunda kısıtlamalar mevcut, dün iletişim sıkıntıları yaşandı. Beyrut’un merkezi olduğu gibi zarar gördü, sanayi bölgeleri de yerleşim alanları da. Çok sayıda yaralı var. Kaç ölü olduğuna dair bilgiler de değişiyor. Sanırım 100 kadar kişi öldü. Şimdilik enkazdaki araştırmalar sürüyor” ifadelerini kullandı.

    Nahed, Lübnan’ın özel teçhizatlar bakımından zengin bir ülke olmadığını, bu nedenle yıkıntılar altındaki herkesin bulunmasının zaman alacağını ve şimdilerde yaralılar için kan toplanmaya başlandığını da ekledi.

    ‘Sanki deprem gibiydi’

    Yekaterina Alaeddin de “Dün Rusya’nın Beyrut Büyükelçiliği bölgesindeydim, yani patlamanın merkezinden 3-4 kilometre uzaklıkta. Her şey sarsılmaya başladı, yer, avizeler sallanıyordu, kap kacak titriyordu, sanki deprem gibiydi. Çıkışa koştuk, o sırada patlamadan yayılan dalgadan etkilendik. Balkondaki sineklik cam parçalarını tutmuştu. Balkona çıktığımızda komşunun kapı ve pencerelerinin kırıldığını, herkesin dışarı çıktığını gördük, kimse neler olup bittiğini anlamıyordu” dedi.

    Alaeddin, söz konusu bölgenin yoğun nüfuslu olduğunu, ayrıca tarihi yapılara ev sahipliği yaptığını ifade etti.

    Alaeddin, “Patlamanın olduğu bölgede ağırlıklı olarak Ortodoks Hristiyanlar yaşıyor. Yağmayı önlemek için bölge kordona alındı. Liman tamamen yok oldu. Birçok kültürel ve idari yapı orada. Dışişleri Bakanlığı, elektrik şirketi var. Gençlerin akşamları gitmeyi tercih ettiği yoğun nüfuslu bir bölge. Eski kent, 18-19. yüzyıldan yapılar, müzeler orada bulunuyor” ifadelerini kullandı.

    ‘İnsanlar el ele verip birbirlerine yardım ediyor’

    Alaeddin’e göre, insanlar bu zor zamanlarda el ele verip birbirlerine yardım ediyor ve etrafta bir kargaşa ortamı yok.

    Alaeddin, “İnsanlar yardıma hazır, birbirlerine kalacak yer açıyorlar. Hükümet evlerini kaybedenlere okulları açtı. Maddi yardım sağlanıyor. İki hafta olağanüstü hal uygulanacak” dedi.

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    Etiketler:
    Yekaterina Alaeddin, Oksana Nahed, Beyrut, Patlama, Lübnan
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