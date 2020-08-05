Türk Kızılay, Lübnan'a insani yardım ekibi gönderiyor

Türk Kızılay’dan yapılan açıklamaya göre, bugün yola çıkacak acil tıp uzmanı doktorunun da yer aldığı 4 kişilik ekip, beraberindeki acil tıbbi malzemelerle bölge halkına destek olacak.

İhtiyaca göre yeni sevkiyatlar için hazırlıklarını da tamamlayan Türk Kızılay, bölgeye ulaştırdığı ekibiyle Lübnan Kızılhaçının alandaki faaliyetlerinde ortak hareket edecek.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türkiye'nin ve Türk Kızılay’ın ihtiyacı olana el uzatmak için her zaman hazır olduğunu belirterek, şunları kaydetti: