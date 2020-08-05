Lübnan Cumhurbaşkanı Aun'dan Beyrut patlaması için şeffaf soruşturma sözü

Lübnan Cumhurbaşkanı Aun, Beyrut'ta gerçekleşen patlama hakkında yürütülecek şeffaf soruşturmanın en kısa sürede tüm gerçekleri ortaya çıkaracağını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, kabine toplantısı öncesi açıklama yaparak dün başkent Beyrut'ta gerçekleşen patlamaya ilişkin konuştu.

Halihazırda ekonomik zorluklarla boğuştuklarını belirten Aun, diğer ülkelere Lübnan'a yardımları hızlandırmaları çağrısında bulundu.

Aun, patlamayla ilgili soruşturmanın şeffaf şekilde gerçekleştirileceğini söyleyerek "Soruşturmayı sürdürmekte, olayın arkasında yatan koşulları mümkün olan en kısa sürede açıklamakta, sorumluları adalete teslim etmekte ve onlara en ağır cezayı vermekte kararlıyız. Komisyonun yürüteceği soruşturmanın sonuçlarını kamuya açıklayacağız" dedi.

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Lübnan Kızılhaçı, Beyrut'ta meydana gelen patlamada 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin kişinin ise yaralandığını bildirmişti.