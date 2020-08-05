Lübnan Sağlık Bakanı açıkladı: Ölü sayısı 113'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısının 113'e yükseldiğini, ayrıca yaklaşık 4 bin yaralı onlarca da kayıp olduğunu söyledi.

Dün başkent Beyrut'ta gerçekleşen patlamaya ilişkin bilgi veren Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, ölü sayısının arttığını ve kayıpların olduğunu açıkladı.

Hasan, "Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi, ayrıca yaklaşık 4 bin yaralı onlarca da kayıp var" dedi.

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.