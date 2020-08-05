Lübnan hükümetinden Beyrut liman yetkililerine ev hapsi

Reuters'ın aktardığı habere göre, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün limanda gerçekleşen patlamaya neden olan 2 bin 750 ton amonyum nitratın 6 yıldır Beyrut Limanı'nda bekletildiğinin açıklanması üzerine, limanın depolama ve korumasından sorumlu tüm memurlar hakkında ev hapsi kararı verildi.
© Sputnik / Zahraa Al-Amir
Lübnan hükümetinin aldığı bu karar kapsamında toplam kaç yetkiliye ev hapsi cezası verileceği henüz net değil.
Dün gerçekleşen patlamada en az 113 kişi yaşamını yitirdi. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan 4 bin kişinin yaralı, onlarca kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.
© Sputnik /
Beyrut'taki limanın patlamadan önce ve sonraki görüntüsü.
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