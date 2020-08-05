'DSG, Arap aşiretlerinin isyanını bastırmak amacıyla kentleri kuşattı'

Suriye’nin Deyr ez-Zor bölgesinde, Arap aşiretlerinin yaşadığı yerleşim birimlerine giden yolların ABD askerleri ve Demokratik Suriye Güçleri (DSG) militanları tarafından kapatıldığı belirtildi.

Suriye’nin Deyr ez-Zor kentinde bulunan Sputnik muhabiri, Arap aşiretlerinin silahlı ayaklanması ve bazı kentlerin ABD-DSG kontrolünden çıkmasının ardından ABD askerleri ve DSG militanları tarafından bu kentlere yönelik kuşatmanın organize edildiğini bildirdi.

Kuşatma alınan kentler arasında Diban, El Havaidj, Tayyana ve El Şuhayl kentini bir kısmı yer alıyor. Bu kentlerde dün Arap aşiret mensuplarının gösterileri silahlı isyana dönüşmüştü. Arap aşiretlerinden birkaç yüz kişi DSG karargahlarına saldırarak orada bulunan örgüt mensuplarını esir almıştı.

Bakkara aşiretinin şeyhi Naovaf Ragib El-Başir, Sputnik’e açıklamasında, DSG’nin, ABD ordusunun himayesinde olmasından yararlanarak Suriye’nin doğusundaki aşiretlerin şeyhlerine ve liderlerine saldırılar düzenleyerek isyanı bastırmaya çalıştığını söyledi. En son El-Akidat aşiretinin reisi Şeyh Matşar el-Hafal öldürülmüştü.

El-Başir, “Sürekli tutuklamalar, cinayetler, tehditler, güvensizlik, tüm bunlar, servetimizi ve petrolümüzü yağmalamaya devam eden Amerikalı işgalcilerin ve Kürt militanların işi” ifadesini kullandı. Şeyh, tüm komşu aşiretleri güçlerine, birleşerek Fırat’ın doğusunu DSG ve ABD askerlerinden temizleme çağrısında bulundu.

Suriye’nin doğusundaki kentlerde düzenlenen gösterilerde, 'DSG ve ABD askerlerinden Arap aşiretlerinin reislerine ve şeyhlerine yönelik saldırılara son verilmesi' talep edildi. Arap aşiret mensupları, DSG’yi 'saldırılar düzenleme, insanları kaçırma ve çiftlikler ile hasadı yakmakla' suçluyor. Protestolar devam ediyor ve komşu yerleşimlerine yayılıyor. Göstericiler, DSG militanları ile ABD askerlerinden kentlerini terk etmesini talep ediyor.

Aşağıdaki resimlerde, kuşatma altındaki kentlere destek amacıyla bugün isyana katılan El Busayra kentindeki gösteri yansıtıldı:

'DSG, Arap aşiretlerinin isyanını bastırmak amacıyla kentleri kuşattı'https://t.co/lup3CE6fqV pic.twitter.com/9ZeaThWtH5 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 5, 2020

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